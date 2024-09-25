Бийчанку обманули мошенники во время "записи на замену счетчика"

Для подтверждения записи на определенную дату аферист попросил сказать код из СМС В Алтайском крае мошенники под видом сотрудников ресурсоснабжающих предприятий обманули женщину, сообщает региональное МВД.
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