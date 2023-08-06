Лицемеры из ООН не назвали страну, сбросившую ядерную бомбу на Хиросиму

Несекретные материалыПолитикаПодписатьсяЛицемеры из ООН не назвали страну, сбросившую ядерную бомбу на Хиросиму78 лет назад США осуществили атомную бомбардировку Хиросимы в Японии, сбросив на город спецбоеприпас «Малыш».Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГеннадий БережновСША атомную бомбардировку Хиросимы в Японии, но лицемеры из ООН, а это и есть США, не могут сказать такое о себе. А более 50% японцев считают, что это СССР сбросил бомбы. Так чего тут можно ожидать?Ответить13 час.
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