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Лицемеры из ООН не назвали страну, сбросившую ядерную бомбу на Хиросиму

Лицемеры из ООН не назвали страну, сбросившую ядерную бомбу на Хиросиму

78 лет назад США осуществили атомную бомбардировку Хиросимы в Японии, сбросив на город спецбоеприпас «Малыш».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
США  атомную бомбардировку Хиросимы в Японии, но лицемеры из ООН, а это и есть США, не могут сказать такое о себе. А более 50% японцев считают, что это СССР сбросил бомбы. Так чего тут можно ожидать?
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