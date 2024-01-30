Якутские водители возят «ковры» зимой на своих авто — зачем они это делают?

Людям, впервые посетившим город Якутск в зимний период, практически сразу бросаются в глаза непонятные предметы на крышах частных автомобилей, которые напоминают по внешнему виду ковры или свернутые одеяла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии