Какие банки под санкциями в 2023 году и сколько денег могут взыскивать с пенсионеров. Лучшие статьи недели

Разбираемся, какие банки попали под санкции в 2022 и 2023 году и чем это грозит их клиентам. Верховный суд России в апреле 2022 года отменил постановление Минтруда, по которому приставы и взыскатели могли списывать у пенсионеров только 20%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии