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Жителей Киева призвали жителей сделать запас еды и воды

Жителей Киева призвали жителей сделать запас еды и воды

Глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук рекомендовал жителям столицы создать дома запас питьевой воды и повседневных продуктов примерно на неделю‑полторы.

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