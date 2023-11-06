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Навка объяснила популярность фигурного катания в России

Навка объяснила популярность фигурного катания в России

РИА Новости/Рамиль Ситдиков В России фигурное катание является самым популярным видом спорта в сравнении с остальными странами мира, заявила в понедельник, 6 ноября, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы и России Татьяна Навка.

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