ЕС готовит полный отказ от российского газа и урана к 2027 году

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Европейская комиссия представила во вторник обновлённую дорожную карту REPower EU, в рамках которой Евросоюз до конца 2027 года полностью прекратит импорт российского трубопроводного газа и СПГ, включая поставки по действующим долгосрочным контрактам.
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