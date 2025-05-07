ЕС готовит полный отказ от российского газа и урана к 2027 году

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Европейская комиссия представила во вторник обновлённую дорожную карту REPower EU, в рамках которой Евросоюз до конца 2027 года полностью прекратит импорт российского трубопроводного газа и СПГ, включая поставки по действующим долгосрочным контрактам.