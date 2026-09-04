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Биржевые цены на бензин в России упали на 9% 

Биржевые цены на бензин в России упали на 9% 

МОСКВА (ИА Реалист). Биржевые цены на бензин в России завершили неделю уверенным снижением на фоне рекордных максимумов, зафиксированных в начале сентября.

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