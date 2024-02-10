Коротков о программе помощи игрокам НХЛ: «В КХЛ такого нет. Нам много что нужно, может, и это пригодится. В лиге сложности с операциями и обследованиями за рубежом. Там это получше»

Нападающий «Сибири» поделился мыслями о ситуации вокруг Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина. Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтона» Кузнецов и форвард «Колорадо» Ничушкин принимают участие в программе помощи игрокам НХЛ.
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