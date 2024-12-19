Курортная инфраструктура Сочи не пострадала: стихия задела отдаленные поселки

В настоящее время в Сочи продолжается устранение последствий стихии. По указанию Прошунина в администрации трех районов созданы мониторинговые группы для оперативной помощи жителям, чье имущество пострадало от ливней и оползней.
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