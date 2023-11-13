Гаджиев указал на сильные стороны Штыркова

Глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев 13 ноября заявил, что для кикбоксера, чемпиона Европы и мира Владимира Минеева бой против самбиста, бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова не станет легкой прогулкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии