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Воронежские новости

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В ночь на 9 сентября силы ПВО сбили 596 беспилотников над регионами России

В ночь на 9 сентября силы ПВО сбили 596 беспилотников над регионами России

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 8 сентября до 8:00 9 сентября военные сбили 596 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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