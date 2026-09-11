Российский фондовый рынок закрылся снижением индексов на фоне роста логистических вызовов

Российский рынок акций завершил торги в пятницу с понижением ключевых индексов. Индекс Московской биржи снизился на 1,21%, составив 2 281,04 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,1% до 852,84 пункта.
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