❗️Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь «К сожалению, есть пострадавшие, которые во время воздушной тревоги находились на открытых пространствах: мужчина получил ранение конечности, женщина получила минно-взрывную травму.
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