Государство опять должно

Евгения Болотова

Кто то то писал, что жрут с помойки и снимал , и на 100 %, что не грузин, выходит, что бабло на интернет есть, на зарядку телефона есть, да и телефон не продал Так что очередное интернет-враньё за плату... А если снимал грузин и писал грузин, то, похоже, для него это приятная тема...