Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Государство опять должно

Государство опять должно

Вчера опять видел очередной текст из серии «Государство должно», «Общество виновато» и прочее «платить и каяться».

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Комментарии
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Сергей СПАТАРЬ
Вы наверное из яблочников?
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11 час.
Евгения Болотова
Кто то то писал, что жрут с помойки и снимал , и на 100 %, что не грузин, выходит, что бабло на интернет есть, на зарядку телефона есть, да и телефон не продал Так что очередное интернет-враньё за плату... А если снимал грузин и писал грузин, то, похоже, для него это приятная тема...
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11 час.
Nikolia Vovchenko
Государство — это система самоуправления общества, обеспечивающая развитие или хотя бы выживание народа, без потери его культурной идентичности, под воздействием внешних факторов Власть-это информационный процесс между субъектом и объектом управления...
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1 час.

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