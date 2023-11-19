Вчера опять видел очередной текст из серии «Государство должно», «Общество виновато» и прочее «платить и каяться».
Государство опять должно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей СПАТАРЬ
Вы наверное из яблочников?
Ответить
11 час.
Евгения Болотова
Кто то то писал, что жрут с помойки и снимал , и на 100 %, что не грузин, выходит, что бабло на интернет есть, на зарядку телефона есть, да и телефон не продал Так что очередное интернет-враньё за плату... А если снимал грузин и писал грузин, то, похоже, для него это приятная тема...
Ответить
11 час.
Nikolia Vovchenko
Государство — это система самоуправления общества, обеспечивающая развитие или хотя бы выживание народа, без потери его культурной идентичности, под воздействием внешних факторов Власть-это информационный процесс между субъектом и объектом управления...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии