РИА Новости: бежавшие Сатюков и Соколов оставили семьи с арестованным имуществом

Два бывших сотрудника МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, которых в России обвиняют в получении взятки на сумму 5 млрд рублей, после побега из страны оставили родственников с арестованным имуществом и банковскими счетами.
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