Из-за Ермака упало доверие к Зеленскому

WP: Зеленский после окончания срока будет уязвим для критики из-за Ермака Зеленский теряет доверие из-за действий Ермака, который обладает «необычайно широкими полномочиями», президент Украины окажется уязвим для обвинений в подрыве демократии после окончания срока 20 мая, пишет WPАндрей Ермак и Владимир Зеленский (Фото: president.
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