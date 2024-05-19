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Закон и Порядок

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Из-за Ермака упало доверие к Зеленскому

Из-за Ермака упало доверие к Зеленскому

WP: Зеленский после окончания срока будет уязвим для критики из-за Ермака Зеленский теряет доверие из-за действий Ермака, который обладает «необычайно широкими полномочиями», президент Украины окажется уязвим для обвинений в подрыве демократии после окончания срока 20 мая, пишет WPАндрей Ермак и Владимир Зеленский (Фото: president.

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