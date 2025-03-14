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Москва и Минск выразили готовность развивать Коллективные силы ОДКБ

Москва и Минск выразили готовность развивать Коллективные силы ОДКБ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российская Федерация и Республика Белоруссия готовы развивать коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), укреплять потенциал объединения в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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