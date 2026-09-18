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ИА Регнум

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Путин: российские оружейники выезжают на передовую и трудятся сверхурочно

Российские оружейники трудятся сверхурочно и выезжают на передовую, чтобы узнать, что в настоящий момент требуется войскам.

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