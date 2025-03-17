Научное сообщество также заговорило о вреде массового завоза мигрантов для экономического развития страны ©

Мигранты вредят инновационному развитию экономики Дополнительные источники пополнения сокращающейся рабочей силы в России – трудовые мигранты и люди, продолжающие работать из-за повышения пенсионного возраста – это в основном работники с недостаточными или устаревшими компетенциями, отмечается в исследовании экспертов РАНХиГС.