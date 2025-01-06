Пожизненно отстраненный за договорные матчи Милюков: «Собираюсь подавать апелляцию»

Бывший полузащитник молодежной команды «Пари НН» Никита Милюков, пожизненно отстраненный от футбола за организацию договорных матчей, в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал о планах подать протест.
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