Русские взяли жесткого америкоса в центре в Москве, последний устроил дебош и научил новым словам нашу полицию: видео

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Avia.pro - СМИ Джозеп Тагер, американский герой, решивший испытать на прочность не только нервы московского персонала отеля, но и российских правоохранителей! Представьте себе картину: звёздно-полосатый ковбой в лучших традициях Дикого Запада, зашёл в отель «Radisson» в Мещанском районе и, видимо, был уверен, что его примут с распростёртыми объятиями.

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Комментарии
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Игорь Максаков
В США есть две положительные стороны. Это музыканты и автомобили, остальное либо ничто, либо питарасы с лесбиянками и наркоманы!,
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9 час.
Виктор Луговой
Выдворять? - это ещё зачем?? Вот что точно следовало сделать, так это засчитать ему все уголовные фолы. Мало того, что лекс таки лекс, пусть и дура. Обменный-то фонд с амерами - Пушкин будет пополнять? Они-то наших по всему круглому шарику ловят и к себе везут, - а этот к нам сам ввалился, аки чёрт к монаху. Это ж подарок прям, такое ценить надо.
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8 час.
ВС
Валерий Сорокин
с начало этот тип должен получит что заработал.
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6 час.

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