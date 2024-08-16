Русские взяли жесткого америкоса в центре в Москве, последний устроил дебош и научил новым словам нашу полицию: видео

Виктор Луговой

Выдворять? - это ещё зачем?? Вот что точно следовало сделать, так это засчитать ему все уголовные фолы. Мало того, что лекс таки лекс, пусть и дура. Обменный-то фонд с амерами - Пушкин будет пополнять? Они-то наших по всему круглому шарику ловят и к себе везут, - а этот к нам сам ввалился, аки чёрт к монаху. Это ж подарок прям, такое ценить надо.