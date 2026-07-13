Иран обещает «жёстко пресекать» попытки США взять по контроль Ормузский пролив Иран не позволит США контролировать и управлять Ормузским проливом, любые попытки вме.
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Иран обещает «жёстко пресекать» попытки США взять по контроль Ормузский пролив Иран не позволит США контролировать и управлять Ормузским проливом, любые попытки вме.
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