Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни по меньшей мере 24 человек

Лесные пожары в Калифорнии продолжают бушевать, ситуация остается критической. Неизвестно, смогут ли страховые компании расплатиться за разрушенные домаВ Лос-Анджелесе подтверждена гибель 24 человек, сгорело уже более 12 тысяч строений, без электричества сидят сотни тысяч жителей Калифорнии.
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