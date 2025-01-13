Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни по меньшей мере 24 человек

Лесные пожары в Калифорнии продолжают бушевать, ситуация остается критической. Неизвестно, смогут ли страховые компании расплатиться за разрушенные домаВ Лос-Анджелесе подтверждена гибель 24 человек, сгорело уже более 12 тысяч строений, без электричества сидят сотни тысяч жителей Калифорнии.