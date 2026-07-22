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Царьград

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Полиция Кудымкара нашла и вернула заблудившегося пятилетнего мальчика

Полиция Кудымкара нашла и вернула заблудившегося пятилетнего мальчика

В Кудымкаре, Пермского края, пятилетний мальчик, отправившийся на поиски отца, заблудился в центре города.

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