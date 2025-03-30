Япония предложила США совместное производство ракет SM-6

Япония предложила Соединенным Штатам совместное производство ракет SM-6. Соответствующее заявление после переговоров с шефом Пентагона Питом Хегсетом сделал руководитель японского министерства обороны Гэн Накатани, информирует ТАСС.
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