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Япония предложила США совместное производство ракет SM-6

Япония предложила США совместное производство ракет SM-6

Япония предложила Соединенным Штатам совместное производство ракет SM-6. Соответствующее заявление после переговоров с шефом Пентагона Питом Хегсетом сделал руководитель японского министерства обороны Гэн Накатани, информирует ТАСС.

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