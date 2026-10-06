Депутат Говырин: страховые пенсии в России повысят дважды в 2027 году

Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысят дважды — 1 февраля и 1 апреля.
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