Гайич о ЦСКА: «Надо чуть добавить в последней части поля, улучшить реализацию, и очков будет гораздо больше»

«Почему в последний месяц не можем выиграть в основное время? Надо чуть добавить в последней части поля, улучшить реализацию моментов, тогда и очков будет гораздо больше.
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