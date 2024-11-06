Верховный суд оставил в силе приговор Стрелкову

Сегодня Верховный суд Российской Федерации отклонил кассационную жалобу защиты на приговор бывшему полковнику ФСБ, экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму.
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