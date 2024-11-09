Психолог рассказала о способах справиться с родительским выгоранием

Психолог рассказала о признаках родительского выгорания. В беседе с "Газетой.Ru" педагог-психолог Гульфия Касимова рассказала, что в ответ на стресс и усталость часто возникает физическое и психическое истощение – это и есть эмоциональное выгорание.
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