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Таиланд утверждает правила, открывающие путь для BTC- и ETH-ETF

Таиланд утверждает правила, открывающие путь для BTC- и ETH-ETF

В четверг Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда утвердила правила, разрешающие листинг криптовалютных ETF, первоначально только на BTC и ETF, на главной фондовой бирже страны.

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