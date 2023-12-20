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Сотне детей из поезда Тюмень - Адлер потребовалась экстренная госпитализация

Сотне детей из поезда Тюмень - Адлер потребовалась экстренная госпитализация

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Телеграм-канале, что более 100 детей, возвращавшихся домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень — Адлер, их доставляют в инфекционную больницу Саратовской области .

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