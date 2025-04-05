«Прижали меня и поколотили»: Прохор Шаляпин вспомнил, как в юности пострадал из-за неудачной шутки

Прохор Шаляпин вспомнил, как в юности пострадал после своей неудачной шутки. Артист не стал скрывать, что из-за своей прямолинейности часто попадал в различные конфликтные ситуации, так как из-за своих колкостей ему доставалось со стороны сверстников.
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