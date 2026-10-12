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«Расписались в неспособности честно конкурировать»: в СВР России заявили о кампании ЕК против «Росатома» в Венгрии

«Расписались в неспособности честно конкурировать»: в СВР России заявили о кампании ЕК против «Росатома» в Венгрии

В Службе внешней разведки РФ сообщили, что руководство Еврокомиссии в лице Урсулы фон дер Ляйен поставило перед своим аппаратом задачу заставить правительство Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома.

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