ГТЛК объявила конкурс на строительство паромов для калининградской линии

Конкурс на строительство и поставку двух железнодорожных паромов, которые планируется использовать на морской линии, соединяющей Калининградскую и Ленинградскую области, объявило АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), сообщает пресс-служба компании 4 сентября на официальном интернет-портале.