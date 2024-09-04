ГТЛК объявила конкурс на строительство паромов для калининградской линии

Конкурс на строительство и поставку двух железнодорожных паромов, которые планируется использовать на морской линии, соединяющей Калининградскую и Ленинградскую области, объявило АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), сообщает пресс-служба компании 4 сентября на официальном интернет-портале.
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