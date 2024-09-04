smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 606 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Ловить и избивать до кровавой юшки этих грязных кишлачниковГлава СК затребов...
  • Юрий Шестаков
    Этих людей не по музеям водить надо, а отвести к психиатру для уточнения диагноза и постановки на учёт! Пришли голые ...Экскурсии для нуд...
  • Maxim
    А вдруг - мина: блуждающее орудие войны.. Любая страховая откажется: не страховой случай..Военно-морские уч...

ГТЛК объявила конкурс на строительство паромов для калининградской линии

ГТЛК объявила конкурс на строительство паромов для калининградской линии

Конкурс на строительство и поставку двух железнодорожных паромов, которые планируется использовать на морской линии, соединяющей Калининградскую и Ленинградскую области, объявило АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), сообщает пресс-служба компании 4 сентября на официальном интернет-портале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх