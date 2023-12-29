Синод Русской православной церкви (РПЦ) под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится о недопустимости «любых манипуляций с эмбрионами, предполагающих их умерщвление».
РПЦ приравняла произвольный аборт к убийству
Комментарии
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Yuri Plasta
Создайте условия для достойной жизни людей, семей, что бы не рожать детдомовцев, без будущего и чтобы дети были в любви и сытости и в достатке. И будет минимум абортов.У нас руководители гос концернов , объединений получают от 2 до 9 млн рублей в день и дети за границей в шоколаде, а вы требуете и запрещаете тем у кого нет работы или зарплата 30-50 тыс рублей в месяц, при постоянно растущих ценах на всё, рожать много детей. Вы живете не в этом мире, без понятия народного жития.
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16 час.
Алеся Ясногорцева
Я против абортов (если не по медицинским показаниям - есть ведь ситуации, когда вынашивание плода опасно для жизни, это тоже надо учитывать!). Но законодательным запретам там делать нечего. Это - вопрос обеспечения семей условиями, в которых они могут вырастить детей, вопрос культуры, вопрос воспитания, а не запретов. И - да, эмбрион - не человек, он находится последовательно на стадиях кишечнополостного, червя, ланцетника, рыбы, земноводного, пресмыкающегося... Онтогенез повторяет филогенез!
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15 час.
Николай Астафьев
что то РПЦ не очень детдома кормит
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15 час.
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