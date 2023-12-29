РПЦ приравняла произвольный аборт к убийству

Yuri Plasta

Создайте условия для достойной жизни людей, семей, что бы не рожать детдомовцев, без будущего и чтобы дети были в любви и сытости и в достатке. И будет минимум абортов.У нас руководители гос концернов , объединений получают от 2 до 9 млн рублей в день и дети за границей в шоколаде, а вы требуете и запрещаете тем у кого нет работы или зарплата 30-50 тыс рублей в месяц, при постоянно растущих ценах на всё, рожать много детей. Вы живете не в этом мире, без понятия народного жития.