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Закон и Порядок

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РПЦ приравняла произвольный аборт к убийству

РПЦ приравняла произвольный аборт к убийству

Синод Русской православной церкви (РПЦ) под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится о недопустимости «любых манипуляций с эмбрионами, предполагающих их умерщвление».

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Комментарии
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Yuri Plasta
Создайте  условия  для  достойной жизни  людей,    семей, что бы  не  рожать детдомовцев,  без  будущего  и  чтобы дети  были  в любви  и  сытости и  в  достатке.  И  будет минимум  абортов.У нас  руководители  гос  концернов ,  объединений  получают   от 2 до  9  млн  рублей  в день  и  дети за  границей в шоколаде,  а вы  требуете   и запрещаете  тем  у кого нет  работы  или  зарплата  30-50  тыс рублей  в  месяц,  при  постоянно  растущих  ценах  на  всё,  рожать  много  детей.  Вы живете  не в этом  мире, без  понятия  народного  жития.
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16 час.
Алеся Ясногорцева
Я против абортов (если не по медицинским показаниям - есть ведь ситуации, когда вынашивание плода опасно для жизни, это тоже надо учитывать!). Но законодательным запретам там делать нечего. Это - вопрос обеспечения семей условиями, в которых они могут вырастить детей, вопрос культуры, вопрос воспитания, а не запретов. И - да, эмбрион - не человек, он находится последовательно на стадиях кишечнополостного, червя, ланцетника, рыбы, земноводного, пресмыкающегося... Онтогенез повторяет филогенез!
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15 час.
Николай Астафьев
что то РПЦ не очень детдома кормит
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15 час.

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