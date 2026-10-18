По словам врача Павла Волчкова, чтобы вирус перестал наращивать скорость передачи между людьми, требуется массовая вакцинация.
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