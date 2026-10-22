Девочка вместе с подругой пришла в общепит, чтобы перекусить. Компания зумеров спокойно общалась за столом, но посетитель заведения подумал, что перед ним транс*.
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