США опасается насчет вторжения Азербайджана в Армению

Наталия

Из нынешней истории с Армяно- Азербайджанским конфликтом торчат уши США. А теперь они чего-то "опасаются", обдумывают, как "наказать" Азербайджан, ведущий самостоятельную политику! А ларчик просто открывается- Штаты очень хотят пролезть в этот регион Закавказья, для того все и затеяли.