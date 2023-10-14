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Закон и Порядок

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США опасается насчет вторжения Азербайджана в Армению

США опасается насчет вторжения Азербайджана в Армению

Politico: США опасаются насчет вторжения Азербайджана в южную Армению Госсекретарь Блинкен допустил, что в ближайшие недели Азербайджан может вторгнуться в южную Армению — в этой части должен проходить Зангезурский коридор из основной части Азербайджана в эксклав НахичеваньФото: David Ghahramanyan / Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей на прошлой неделе о существовании рисков вторжения Азербайджана в Армению, сообщает Politico со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Наталия
Из нынешней  истории с Армяно- Азербайджанским конфликтом торчат уши США. А теперь они чего-то &quot;опасаются&quot;, обдумывают, как &quot;наказать&quot; Азербайджан, ведущий самостоятельную политику! А ларчик просто открывается- Штаты очень хотят пролезть в этот регион Закавказья, для того  все и затеяли.
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6 час.
Mila К
Забугровым сэмам везде нужно свой нос сунуть !
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2 час.

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