Politico: США опасаются насчет вторжения Азербайджана в южную Армению Госсекретарь Блинкен допустил, что в ближайшие недели Азербайджан может вторгнуться в южную Армению — в этой части должен проходить Зангезурский коридор из основной части Азербайджана в эксклав НахичеваньФото: David Ghahramanyan / Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей на прошлой неделе о существовании рисков вторжения Азербайджана в Армению, сообщает Politico со ссылкой на источники.
США опасается насчет вторжения Азербайджана в Армению
Комментарии
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Наталия
Из нынешней истории с Армяно- Азербайджанским конфликтом торчат уши США. А теперь они чего-то "опасаются", обдумывают, как "наказать" Азербайджан, ведущий самостоятельную политику! А ларчик просто открывается- Штаты очень хотят пролезть в этот регион Закавказья, для того все и затеяли.
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6 час.
Mila К
Забугровым сэмам везде нужно свой нос сунуть !
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2 час.
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