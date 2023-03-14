Темы дня

124 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Попов
    Что-то, как мне кажется, автор передёргивает. Я пока читаю статьи о Пригожине, а не наоборот. Так кто же выносит сор ...Пригожин, записки...
  • WestCork
    А кто тебе такое сказал?)) "Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина (А.Аверченко) Ровно десять лет тому назад рабоч...Живя в Советском ...
  • Сергей К
    А почему в царской России было еще гораздо  хуже, с кормежкой, чем в СССР?   Хотя был капитализм. Такой вопрос в голо...Живя в Советском ...

Россия решила, что делать дальше с взорванными «Северными потоками»

Россия решила, что делать дальше с взорванными «Северными потоками»

На фоне обострившихся военно-политических коллизий вокруг взрывов на «Северных потоках», практически незаметно прошла новость Reuters о том, констатирующая, что Россия собирается опечатать и законсервировать поврежденные трубопроводные нитки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх