Россия решила, что делать дальше с взорванными «Северными потоками»

На фоне обострившихся военно-политических коллизий вокруг взрывов на «Северных потоках», практически незаметно прошла новость Reuters о том, констатирующая, что Россия собирается опечатать и законсервировать поврежденные трубопроводные нитки.
На фоне обострившихся военно-политических коллизий вокруг взрывов на «Северных потоках», практически незаметно прошла новость Reuters о том, констатирующая, что Россия собирается опечатать и законсервировать поврежденные трубопроводные нитки.
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