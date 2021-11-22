1. Министр иностранных дел раскритиковал «дипломатический бойкот» Байдена Зимних игр в Пекине Министерство иностранных дел Китая обвинило США в политизации спорта, что противоречит олимпийскому духу и наносит ущерб интересам спортсменов из всех стран, после того как президент США Джо Байден заявил, что США обдумывают дипломатический бойкот большого спортивного праздника в Китае в феврале 2022 года … Сообщение Новости предстоящих Олимпийских игр 2022 года в Пекине за 22 ноября 2021 появились сначала на Новостной портал PRC.