В Южной Корее выпал снег и привел к многочисленным ДТП и отмене авиарейсов

Несколько сантиметров снега, выпавшие в Южной Корее, привели к многочисленным ДТП на скользких дорогах, а также задержкам и отменам авиарейсов в центральных регионах, 12 февраля сообщает агентство Yonhap.
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