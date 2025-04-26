 «Логичное решение»: краснодарский политолог Андрей Гусий рассказал о причинах возможной отставки одного из ключевых вице-мэров Сочи

«Логичное решение»: краснодарский политолог Андрей Гусий рассказал о причинах возможной отставки одного из ключевых вице-мэров СочиС 12 мая свой пост покинет еще один член команды арестованного и ушедшего с поста мэра Сочи Алексея Копайгородского - Галина Москалева, отвечающая за внутреннюю политику.