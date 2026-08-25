Работу Новошахтинского НПЗ остановили после атаки ВСУ

Alexander Manzyuk/Reuters Слюсарь: Новошахтинский НПЗ временно не работает из-за атаки ВСУ Олеся Филиппова В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) получил повреждения.
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