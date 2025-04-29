Патрушев: страны Запада бредят сценариями ядерного апокалипсиса

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Западные государства в попытках сохранить лидерство на мировой арене не исключают риск ядерной катастрофы, сообщает председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев.
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