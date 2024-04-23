Председатель СК России затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетних в Хабаровском крае

Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о необеспечении детей необходимыми медицинскими устройствами непрерывного контроля уровня глюкозы в крови (ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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