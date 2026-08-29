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Почему банки заманивают вкладчиков 19% годовых и стоит ли соглашаться

Почему банки заманивают вкладчиков 19% годовых и стоит ли соглашаться

Когда смотришь на сегодняшние предложения по депозитам, невольно возвращаешься мыслями в девяностые. Тогда проценты были просто фантастическими, но радость от них быстро растворялась в стремительном росте цен.

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