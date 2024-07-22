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Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой Сороса. Открыл Америку...

В 2020-м именно пособник фашистов Дьёрдь Шварц (он же миллиардер Джордж Сорос) и Клинтоны выбрали Камалу Харрис - по итогам долгого и мучительного отбора - для роли кандидата в вице-президенты в связке с Джо Байденом.

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