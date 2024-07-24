Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Вы точно хотите победить?!» – генерал ВСУ наехал на Зеленского

«Вы точно хотите победить?!» – генерал ВСУ наехал на Зеленского

На высоких украинских должностях стоят дилетанты, расставленные российскими спецслужбами. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, отвечая на вопрос, почему рупоры украинской власти умалчивают об отходе ВСУ из ряда населенных пунктов, в частности Крынок и Урожайного.

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