В Новосибирске впервые представят картины Куинджи, созданные в затворничестве

Картины живописца Архипа Куинджи представят в Новосибирской области. Масштабную выставку работ великого русского художника впервые организуют Новосибирский государственный художественный музей совместно с Государственным Русским музеем.
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